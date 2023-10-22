МИД пообещал проверить данные о гибели в Газе русскоязычной семьи

Палестинцы разбирают завалы дома после авиаудара Израиля по городу Дейр-эль-Балах, сектор Газа, 22 октября 2023 года (Фото: Naaman Omar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские дипломаты проверяют сообщения о гибели русскоязычной семьи в секторе Газа в результате ударов Израиля, сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе МИД России.

В городе Дейр-эль-Балах в центре Газы погибла женщина с детьми. По предварительным данным, они являются гражданами одной из стран СНГ, уточнили в ведомстве.

Согласно последним данным, число граждан России, погибших в ходе военного конфликта Израиля и боевиков палестинского движения ХАМАС, составляет 20 человек, сообщил 20 октября российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Погибшие также имеют гражданство Израиля, большинство — гражданские лица, но среди них также есть сотрудники военных и правоохранительных органов, уточнил дипломат.

По словам Викторова, еще семь россиян остаются пропавшими без вести, а в заложниках у ХАМАС в Газе — как минимум двое граждан России. Посол также допустил, что среди заложников может быть больше россиян, так как даже израильская сторона не обладает всеми данными.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявлял, что около тысячи россиян стали заложниками военной блокады сектора Газа со стороны Израиля.