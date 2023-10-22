В агентстве ООН сообщили о гибели 29 сотрудников в секторе Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В ходе войны между ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 29 сотрудников Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ при ООН (БАПОР), сообщила пресс-служба организации в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы шокированы и скорбим. Теперь подтверждено, что 29 наших коллег в Газе были убиты с 7 октября», — говорится в сообщении.

Половина убитых были преподавателями в школах БАПОР.

Ранее, 11 октября, БАПОР сообщило о гибели 11 своих сотрудников за время войны. Среди жертв — пять учителей из школ организации, гинеколог, инженер, психолог и три сотрудника обслуживающего персонала. Некоторые из них были убиты дома со своими семьями, говорится в заявлении агентства.

16 октября БАПОР заявило о получении 23 сообщений об ударах по своим объектам в секторе Газа. «Были убиты 14 сотрудников БАПОР. Это подтвержденные сообщения, но их число, вероятно, выше», — отметили в организации.