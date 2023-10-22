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Палестино-израильский конфликт ,  
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В агентстве ООН сообщили о гибели 29 сотрудников в секторе Газа

БАПОР: 29 сотрудников агентства ООН были убиты в секторе Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

В ходе войны между ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 29 сотрудников Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ при ООН (БАПОР), сообщила пресс-служба организации в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы шокированы и скорбим. Теперь подтверждено, что 29 наших коллег в Газе были убиты с 7 октября», — говорится в сообщении.

Половина убитых были преподавателями в школах БАПОР.

Ранее, 11 октября, БАПОР сообщило о гибели 11 своих сотрудников за время войны. Среди жертв — пять учителей из школ организации, гинеколог, инженер, психолог и три сотрудника обслуживающего персонала. Некоторые из них были убиты дома со своими семьями, говорится в заявлении агентства.

16 октября БАПОР заявило о получении 23 сообщений об ударах по своим объектам в секторе Газа. «Были убиты 14 сотрудников БАПОР. Это подтвержденные сообщения, но их число, вероятно, выше», — отметили в организации.

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Теги
сектор Газа ООН Палестина Израиль
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