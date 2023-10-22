 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Израиль объявил эвакуацию из 14 населенных пунктов у границы с Ливаном

ЦАХАЛ объявила эвакуацию израильтян из 14 населенных пунктов у границы с Ливаном

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о планах эвакуировать мирных жителей еще 14 населенных пунктов близ границы с Ливаном, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Решение одобрил министр обороны Израиля Йоав Галант. Эвакуация пройдет при совместной работе глав мунициалитетов и ведомств. В план добавили 14 населенных пунктов: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали. Ранее эвакуацию одобрили из 28 населенных пунктов на севере страны.

Одновременно с этим в ЦАХАЛ сообщили об ударе по «террористам», которые пытались запустить противотанковые ракеты в направлении района Авивим вдоль границы с Ливаном. «Военные ЦАХАЛ нанесли удар по ячейке до того, как она смогла совершить нападение», — говорится в публикации.

Эвакуация проходит на фоне ракетных обстрелов со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла». На второй день войны Израиля и ХАМАС, 8 октября, Галант отдал распоряжение жителям населенных пунктов на границе с Ливаном готовиться к эвакуации. По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, с 10 октября начались обстрелы Израиля с территории Ливана. Израильская армия наносит ответные удары.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ЦАХАЛ Израиль Ливан эвакуация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Избежать Альцгеймера: как помочь родителям продлить молодость Pro, 09:23
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:19
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Политика, 09:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:10
Нефть из Венесуэлы снова хлынет на рынок. Что это значит для экономики Pro, 09:00
Отели на горнолыжных курортах Сочи подорожали в зимнем сезоне на 20–30% Бизнес, 09:00
Израиль объявил эвакуацию из 14 населенных пунктов у границы с Ливаном Политика, 08:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Сбитую над Донецком ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву Политика, 08:26
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
Израиль «вывел из строя» сирийские аэропорты в Алеппо и Дамаске Политика, 08:09
Как число россиян-банкротов превысило 1 млн. Инфографика Финансы, 08:00
На пропалестинский марш в Лондоне вышли около 100 тыс. человек Политика, 07:59
WP узнала об инструкциях к северокорейскому оружию у боевиков ХАМАС Политика, 07:50
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 07:30