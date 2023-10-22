ЦАХАЛ объявила эвакуацию израильтян из 14 населенных пунктов у границы с Ливаном

Израиль объявил эвакуацию из 14 населенных пунктов у границы с Ливаном

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о планах эвакуировать мирных жителей еще 14 населенных пунктов близ границы с Ливаном, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Решение одобрил министр обороны Израиля Йоав Галант. Эвакуация пройдет при совместной работе глав мунициалитетов и ведомств. В план добавили 14 населенных пунктов: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали. Ранее эвакуацию одобрили из 28 населенных пунктов на севере страны.

Одновременно с этим в ЦАХАЛ сообщили об ударе по «террористам», которые пытались запустить противотанковые ракеты в направлении района Авивим вдоль границы с Ливаном. «Военные ЦАХАЛ нанесли удар по ячейке до того, как она смогла совершить нападение», — говорится в публикации.

Эвакуация проходит на фоне ракетных обстрелов со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла». На второй день войны Израиля и ХАМАС, 8 октября, Галант отдал распоряжение жителям населенных пунктов на границе с Ливаном готовиться к эвакуации. По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, с 10 октября начались обстрелы Израиля с территории Ливана. Израильская армия наносит ответные удары.