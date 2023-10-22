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В МИД назвали труднореализуемым оформление паспортов России за границей

В МИД назвали труднореализуемым оформление российских паспортов за границей

Оформление внутренних паспортов России в российских учреждениях за рубежом труднореализуемо, заявил в интервью "РИА Новости" директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

По его словам, вопрос о возможности такого получения документов рассмотрели «в межведомственном формате». «Констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически», — рассказал Климов.

Предоставить россиянам возможность получать российские паспорта в зарубежных российских представительствах предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в марте. Она напомнила, что российское законодательство не позволяет постоянно проживающему за рубежом человеку получить паспорт удаленно, этот документ оформляется только по приезде в Россию.

«Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще. И мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт», — рассказала Москалькова.

В зарубежных консульствах России гражданам страны можно получить только загранпаспорт, однако основной документ оформить не удастся. Для его оформления и получения как гражданам, так и негражданам, требуется приехать в Россию и лично обратиться в отделение МВД или МФЦ.

В мае Москалькова предложила наладить за рубежом работу МФЦ и «Госуслуг», чтобы упростить получение паспорта гражданина России. Она объяснила такую необходимость ограничениями в отношении России после начала военной операции на Украине и санкций, связанных с авиакомпаниями.

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Теги
МИД паспорта Татьяна Москалькова МФЦ Госуслуги
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