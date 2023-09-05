Проживающим за рубежом гражданам Белоруссии перестанут выдавать паспорта

Получить и продлить паспорт граждане Белоруссии теперь смогут только на территории республики, следует из указа президента

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Белорусские дипломатические миссии больше не будут выдавать паспорта гражданам республики, которые проживают за рубежом. Это же касается обмена паспорта и продления срока его действия. Такие изменения следуют из указа президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликованного 4 сентября. Документ вступит в силу после публикации на Национальном правовом интернет-портале.

До этого в президентском указе «О документировании населения Республики Беларусь», одобренном в 2008 году, было прописано, что граждане, которые постоянно проживают за рубежом и стоят на консульском учете, могут получить или обменять паспорт в белорусском диппредставительстве (посольстве) или консульском учреждении (гл. 2, п. 24, 26, 27).

В новом указе п. 27, где сказано, что посольства и консульства могут продлевать срок действия паспорта, полностью исключен. Из других пунктов исключены упоминания Министерства иностранных дел, дипломатических представительств и консульских учреждений. Теперь получить, продлить или обменять паспорт можно будет только в «органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства». Заявления тех, кто уже подал документы на получение нового паспорта за рубежом, будут рассматриваться в прежнем порядке, обращает внимание белорусское издание «Зеркало».

Правительство Белоруссии должно привести все нормативные акты в соответствие с указом в течение трех месяцев.

В феврале 2023 года белорусские власти учредили Комиссию по работе с белорусами, которые уехали за рубеж и хотели бы вернуться и которым вменяются правонарушения на протестах 2020 года (ее официальное наименование — Комиссия по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений). Ее возглавляет генеральный прокурор Андрей Швед, в ней 28 человек — члены правительства, сотрудники СМИ, университетов и общественных организаций, в том числе главы МИДа, МВД и Следственного комитета.

Согласно указу Александра Лукашенко, в этот орган могут обратиться граждане, которые совершили с 1 января 2020 года «административные правонарушения или преступления протестной направленности», покинули Белоруссию и опасаются возвращаться. Подать обращение они могут до 31 декабря 2023 года «в письменной или электронной форме». Для этого был создан специальный сайт.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались сразу после проведения президентских выборов 9 августа 2020 года. Они вылились в жесткие столкновения с силовиками, которые применяли для подавления протестов светошумовые гранаты, резиновые пули и спецтехнику. Евросоюз и еще несколько стран не признали результаты выборов и победу Лукашенко. Сам он неоднократно заявлял, что протесты инспирированы из-за рубежа.

Обязательное условие — заявители «должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения» и «возместить причиненный вред». Есть и другие условия — «соблюдать Конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг».

Рассмотрев обращение, комиссия должна уведомить заявителя, ведется ли в отношении него административный процесс или уголовное дело, и если да, то на каких условиях они могут быть прекращены. Заявитель «обязан прибыть в страну» в течение трех месяцев после того, как получит уведомление, в противном случае решение комиссии утрачивает силу.

На запрос РБК в августе 2023 года раскрыть информацию о том, сколько человек вернулись в страну в рамках этого механизма, от Генпрокуратуры Белоруссии пришел отказ. В апреле ведомство сообщило о 60 обращениях.