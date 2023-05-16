Москалькова предложила открыть МФЦ за границей для выдачи паспортов

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Для замены паспортов гражданам России за рубежом требуется наладить работу многофункциональных центров (МФЦ) и «Госуслуг» за границей. Об этом говорится в докладе о деятельности за прошлый год, который представила президенту Владимиру Путину уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. С документом ознакомился ТАСС.

«Представляется необходимым принятие мер по упрощению порядка получения паспорта гражданина РФ, предоставления возможности соотечественникам осуществлять это без выезда в Россию, в том числе с помощью обеспечения доступа к порталу государственных услуг и организации деятельности МФЦ», — написано в докладе.

По мнению Москальковой, такие меры необходимо принять в связи с ограничениями в отношении России после начала военной операции на Украине и санкций, связанных с авиакомпаниями.

29 марта Москалькова в интервью «РИА Новости» сказала, что предложила выдавать российские паспорта в зарубежных представительствах. «Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще. И мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт», — заявила омбудсмен.

В зарубежных консульствах России гражданам страны можно получить только загранпаспорт, однако основной документ оформить не удастся. Для этого как гражданам, так и негражданам требуется приехать в Россию и лично обратиться в отделение МВД или МФЦ.