 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В ХАМАС заявили о готовности отпустить еще двух заложниц

Боевое крыло ХАМАС заявило о готовности отпустить еще двух заложниц
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — боевое крыло палестинского исламистского движения ХАМАС — объявило о готовности отпустить двух заложников. Об этом говорится в сообщении ХАМАС в телеграм-канале.

«Бригады аль-Кассама» объявляют, что они готовы освободить завтра [22 октября] двух заложниц, Нурит и Йохевед, посредством тех же процедур, которые были применены при освобождении двух пленниц-американок», — заявили в ХАМАС.

Ранее официальный представитель «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Обайда заявил представителям Катара, что ХАМАС «по гуманитарным причинам» без выкупа отпустит двух заложниц — Нурит Ицхак и Йохевед Лифшиц. Но израильское правительство, утверждает Обайда, отказалось их принять.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это утверждение представителя ХАМАС «пропагандистской ложью», передает The Times of Israel. «Мы продолжим делать все возможное для возвращения домой всех заложников и пропавших», — заверил он.

ХАМАС отпустил двух заложниц-американок — мать и дочь Джудит и Натали Раанан — вечером 20 октября. Израильские военные отвезли женщин на военную базу, где они смогли воссоединиться со своими родственниками. На следующий день с Джудит и Натали поговорил по телефону президент США Джо Байден.

Обайда объяснял, что американок отпустили в ответ на посреднические усилия Катара, а также чтобы «доказать американскому народу и всему миру» ложность и необоснованность заявлений властей США о ХАМАС. Ранее американский президент сравнил боевиков с террористами «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в России) и назвал их «сущим злом».

Читайте на РБК Pro
Будут ли власти поддерживать рубль и куда курс двинется дальше
«Может и убить». Почему создатель ChatGPT стал бояться своего изобретения
В России взлетел спрос на кибербезопасников. Платить готовы по ₽500 тыс.
Акции каких компаний взлетели за год на сотни процентов и что их ждет
Теги
ХАМАС заложники Израиль
Материалы по теме
Байден поговорил по телефону с двумя отпущенными заложницами ХАМАС
Политика
WSJ сообщила о провале сделки США, Израиля и Катара с ХАМАС по заложникам
Политика
Двух отпущенных заложниц ХАМАС отвезли на военную базу Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Вильфанд заявил о наступлении предзимья в европейских регионах России Общество, 04:54
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
В Швейцарии начали расследование возможного финансирования ХАМАС Политика, 04:50
В ХАМАС заявили о готовности отпустить еще двух заложниц Политика, 04:17
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 03:53
ЦАХАЛ заявила об ударе по подземному комплексу мечети на Западном берегу Политика, 03:45
Локомотив сошел с рельсов на Сахалине Общество, 03:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Блинкен предостерег Ливан от вступления в войну с Израилем Политика, 03:16
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 03:10
ЦАХАЛ пообещала активизировать удары по сектору Газа Политика, 03:04
Развитые страны не согласовали создание фонда «потерь и ущерба» Политика, 02:34
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Кадыров назвал заслуживающей уважения речь Чимаева о Палестине Спорт, 02:17
Участники «саммита мира» пришли к согласию по доставке помощи в Газу Политика, 02:01