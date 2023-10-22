Боевое крыло ХАМАС заявило о готовности отпустить еще двух заложниц

В ХАМАС заявили о готовности отпустить еще двух заложниц

Группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — боевое крыло палестинского исламистского движения ХАМАС — объявило о готовности отпустить двух заложников. Об этом говорится в сообщении ХАМАС в телеграм-канале.

«Бригады аль-Кассама» объявляют, что они готовы освободить завтра [22 октября] двух заложниц, Нурит и Йохевед, посредством тех же процедур, которые были применены при освобождении двух пленниц-американок», — заявили в ХАМАС.

Ранее официальный представитель «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Обайда заявил представителям Катара, что ХАМАС «по гуманитарным причинам» без выкупа отпустит двух заложниц — Нурит Ицхак и Йохевед Лифшиц. Но израильское правительство, утверждает Обайда, отказалось их принять.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это утверждение представителя ХАМАС «пропагандистской ложью», передает The Times of Israel. «Мы продолжим делать все возможное для возвращения домой всех заложников и пропавших», — заверил он.

ХАМАС отпустил двух заложниц-американок — мать и дочь Джудит и Натали Раанан — вечером 20 октября. Израильские военные отвезли женщин на военную базу, где они смогли воссоединиться со своими родственниками. На следующий день с Джудит и Натали поговорил по телефону президент США Джо Байден.

Обайда объяснял, что американок отпустили в ответ на посреднические усилия Катара, а также чтобы «доказать американскому народу и всему миру» ложность и необоснованность заявлений властей США о ХАМАС. Ранее американский президент сравнил боевиков с террористами «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в России) и назвал их «сущим злом».