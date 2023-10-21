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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден поговорил по телефону с двумя отпущенными заложницами ХАМАС

Баден поговорил с двумя гражданками США, освобожденными из плена ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Джудит Раанан и ее дочерью Натали — двумя американками, которых боевики ХАМАС отпустили после двух недель плена, сообщило посольство США в Иерусалиме в соцсети Х (ранее Twitter). 

«Мы так рады, что они в безопасности. Мы продолжим делать все возможное, чтобы вернуть всех заложников к их близким», — говорится в публикации.

«Как для президента, для меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, находящихся в заложниках по всему миру», — подчеркнул Байден, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Джудит и Натали Раанан приехали из Чикаго в Израиль, чтобы отпраздновать 85-летие Джудит в кибуце Нахаль Оз во время еврейских праздников. Они приняли участие в праздновании Симхат-Торы, который в этом году праздновали 7 октября — в этот же день боевики ХАМАС вторглись в Израиль.

Вечером 20 октября боевое крыло ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» отпустило двух заложниц. Пресс-секретарь группировки Абу Обайда подчеркнул, что их отпустили по гуманитарным причинам, чтобы «доказать американскому народу и всему миру», что заявления властей США являются ложными и безосновательными. Ранее американский президент сравнил боевиков палестинского исламистского движения с террористами «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в России) и назвал их «сущим злом».

Сейчас мать и дочь отвезли на военную базу Израиля, где они смогут воссоединиться с родственниками.

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Персоны
Джо Байден заложники ХАМАС телефонный разговор
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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