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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Крым частью российской истории. Об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung, рассказывая, какой у него был план урегулирования конфликта.

«Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории», — заявил Шредер.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума. Украина и страны Запада не признали итоги голосования. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

В марте 2022 года Шредер разработал мирный план по Украине. Экс-канцлер ездил с этой «мирной миссией» в Москву. В частности, он приезжал в марте 2022 года, писала газета Politico. Он находился в Москве «для встречи с Владимиром Путиным в рамках посреднических усилий» по Украине, писало издание, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Шредер также приезжал в Москву в конце июле 2022 года. В начале августа того же года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время разговора Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера обсуждалась тема дипломатического разрешения конфликта на Украине.