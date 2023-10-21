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Военная операция на Украине ,  
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Шредер назвал Крым частью истории России

Шредер: для России Крым всегда был частью истории страны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Крым частью российской истории. Об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung, рассказывая, какой у него был план урегулирования конфликта.

«Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории», — заявил Шредер.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума. Украина и страны Запада не признали итоги голосования. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

В марте 2022 года Шредер разработал мирный план по Украине. Экс-канцлер ездил с этой «мирной миссией» в Москву. В частности, он приезжал в марте 2022 года, писала газета Politico. Он находился в Москве «для встречи с Владимиром Путиным в рамках посреднических усилий» по Украине, писало издание, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Шредер также приезжал в Москву в конце июле 2022 года. В начале августа того же года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время разговора Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера обсуждалась тема дипломатического разрешения конфликта на Украине.

Теги
Герхард Шредер Германия Военная операция на Украине Крым
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