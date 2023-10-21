Вучич сообщил о сложном разговоре с представителями стран Запада

Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Разговор президента Сербии Александра Вучича с представителями ЕС и стран Запада по вопросу Косово и Метохии оказался тяжелым. Об этом Вучич написал в своем посте в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской организацией).

«Тяжелая встреча с пятеркой. Уверен, что в предстоящем периоде найдем путь для выхода из кризиса. В предстоящие дни ожидаю важные встречи в Брюсселе», — написал Вучич под совместной фотографией с западными переговорщиками.

23 сентября в селе Баньска на севере Косово полицейские убили трех местных жителей — этнических сербов, установивших баррикады из двух грузовиков. Двое из них, по словам Вучича, погибли от снайперского огня.

Власти Косово заявили, что группа примерно из 30 хорошо вооруженных людей напала на полицейский патруль, наткнувшийся на баррикады. В результате нападения убили одного полицейского и ранили еще двух.

25 сентября совет НАТО разрешил использовать в Косово дополнительные силы в рамках контингента альянса в целях стабилизации ситуации. В военном блоке отметили, что рост напряженности на севере региона вызывает обеспокоенность у союзников, но в НАТО будут следить за тем, чтобы у Приштины «были ресурсы и гибкость, необходимые KFOR (международные силы под руководством НАТО) для выполнения своего мандата».

2 октября министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что если сербская армия получит от президента приказ войти в Косово, то эта задача «будет выполнена эффективно, профессионально и успешно». Однако он опроверг сообщения о перемещении сербской армии по территории страны после событий в регионе.