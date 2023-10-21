Минимальную зарплату участников спецоперации подняли выше ₽210 тыс.

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Месячная зарплата участников военной операции на Украине с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим составит от 210 тыс. руб. Об этом говорится в материале газеты «Красная звезда» (ведомственная газета Минобороны).

«Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5%, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тысяч руб. в месяц», — говорится в материале.

Сейчас минимальная сумма выплат военным составляет 204 тыс. руб. в месяц. Зарплата зависит от того, на какой должности военный. Суммы, выплачиваемые военнослужащим, Минобороны называло в мае. Так, вместе с доплатами заместитель командира взвода — командир отделения получает от 242 тыс. руб. в месяц; старший сапер — от 216 тыс. руб. в месяц; пулеметчик — от 211 тыс. руб. в месяц и так далее.

Проект постановления об индексации зарплат Министерство обороны подготовило и опубликовало в январе 2023 года. Ранее о том, что правительство закладывает на 2023 год повышение оплаты труда военных и силовиков на 10,5%, говорилось в материалах к проекту федерального бюджета на следующие три года.

В конце июня стало известно, что с 1 октября на 10,5% повысят зарплаты не только военнослужащих, но и служащих Росгвардии, МВД, ФСИН, сотрудников противопожарной службы, таможенников и начальствующего состава фельдъегерской связи.