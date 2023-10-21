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Глава МИД Приднестровья заподозрил Молдавию в военных приготовлениях

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заподозрил Молдавию в военных приготовлениях
Виталий Игнатьев
Виталий Игнатьев (Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости)

Приднестровье воспринимает сборы резервистов в Молдавии, а также учения с НАТО и вложения в армию страны как военные приготовления, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью «РИА Новости».

«Демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления», — сказал собеседник агентства.

Военный бюджет Молдавии, по словам министра, растет год к году рекордными темпами. Он обратил внимание на поддержку страны со стороны западных государств, которые передают Кишиневу военную технику, снаряжение и оружие.

Такая «активная милитаризация» беспокоит жителей Приднестровья, продолжил Игнатьев. Он обвинил Запад в создании нестабильности в регионе.

Молдавия находится в состоянии замороженного конфликта с непризнанным Приднестровьем. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), в последние 30 лет ежегодные траты Молдавии на оборону не превышали 1% ВВП. В 2022 году Кишинев выделил на оборону $40,1 млн (данные в постоянных ценах 2021 года), или 0,32% ВВП, подсчитал институт.

В 2023 году Молдавия увеличила оборонный бюджет более чем в полтора раза — на 68,2%, или на 650 млн леев (около $36,8 млн). Дополнительные средства решили направить на модернизацию ПВО. По оценке молдавского Минобороны, всего на переоснащение армии требуется около $270 млн.

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Порядка €87 млн ($95 млн, то есть больше, чем собственный оборонный бюджет) на эти цели Кишинев получил от Евросоюза. Средства выделили из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF), который передал Кишиневу оборудование для саперов и медицинской службы. Также в августе Кишинев получил оборудование от США на сумму $3 млн и партию бронежилетов, касок и автомобилей из Румынии.

Власти Молдавии не раз заявляли, что страна не планирует вступать в НАТО, так как принцип нейтральности закреплен в ее Конституции. Однако глава Минобороны страны Анатолий Носатый заявил в январе, что Молдавия не готова стать членом блока из-за несоответствия его стандартам.

МИД России объяснял разворот политики безопасности Молдавии «русофобской позицией руководства страны».

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Теги
Приднестровье Молдавия НАТО учения военные сборы
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