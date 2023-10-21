Израиль сообщил об ударах по объектам «Хезболлы»

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам ливанской группировки «Хезболла», сообщила пресс-служба вооруженных сил в телеграм-канале.

Удары стали ответом на пуски ракет по Израилю, сказано в заявлении. Отмечается, что их целями были военные комплексы и другая инфраструктура «Хезболлы». Также ЦАХАЛ нанесла удары по пусковым установкам противотанковых ракет, расположенным вдоль границы и направленным в сторону Израиля.

К сообщению армия приложила видео, на котором виден взрыв на земле от удара с воздуха.

После начала войны между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем страна не раз подвергалась обстрелам со стороны «Хезболлы». Израиль в ответ начал сам наносить удары по военным объектам ливанской группировки.

Власти Ливана подчеркивали, что страна не хочет войны. 21 октября глава ливанского МИДа Абдалла Бу Хабиб призвал израильскую сторону прекратить огонь на 48 часов. «Мы ведем диалог с различными группами. Но это неконтролируемо, потому что все зависит от происходящего в Газе», — отметил министр.

Незадолго до этого представитель Армии обороны Израиля подполковник Петер Лернер заявил CNN, что Ливан как суверенное государство несет ответственность за все, что происходит на его территории, в том числе за то, чтобы «Хезболла» не совершала атак на Израиль.