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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден в разговоре с Нетаньяху призвал Израиль соблюдать «законы войны»

Байден призвал Нетаньяху соблюдать законы войны и защищать мирных жителей Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль имеет право на защиту, однако важно соблюдать «законы войны», в том числе соблюдать права мирных жителей сектора Газа, сообщил президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает Белый дом.

Байден подтвердил право Израиля на самооборону и защиту своих граждан и подчеркнул, что нужно также защищать жителей в секторе Газа, говорится в публикации.

В ходе телефонных переговоров президент и премьер обсудили начало поставки гуманитарной помощи в Газу через Египет, а также «текущие усилия по освобождению заложников, захваченных ХАМАС, в том числе граждан США».

20 октября ХАМАС освободил двух заложниц — мать и дочь из США «по гуманитарным соображениям», чтобы доказать, что заявления Байдена — ложные и безосновательные. Ранее американский президент сравнил боевиков палестинского исламистского движения с террористами «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в России) и назвал их «сущим злом».

Байден прилетел в Тель-Авив 18 октября на переговоры с местными властями. Главным итогом встречи стало заявление Израиля о том, что он «не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи, идущей с территории Египта» в сектор Газа. Но это должны быть только еда, вода и лекарства для гражданского населения сектора и людей, выезжающих оттуда. Кроме того, президент заявил, что США будут оказывать Израилю поддержку в его стремлении к миру и свободе «сегодня, завтра и всегда».

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Джо Байден Израиль Биньямин Нетаньяху мирные жители
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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