Военные Израиля убили старшего по разработке стратегического оружия ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об убийстве старшего сотрудника подразделения по разработке «стратегического оружия» палестинского исламистского движения ХАМАС Махмуда Сабиха. Израильская сторона не уточнила, что имеет в виду под стратегическим оружием.
ЦАХАЛ уточнила, что Сабих занимал должность старшего инженера и руководителя подразделения в отделе проектов и разработок ХАМАС. Он содействовал увеличению оружейного потенциала движения, обмениваясь знаниями с террористическими организациями по всему Ближнему Востоку. Также Сабих передавал ХАМАС информацию о производстве оружия и беспилотников.
10 октября ЦАХАЛ сообщила, что убила «министра экономики ХАМАС» Джавада Абу Шамала. Его ликвидировали в результате удара военного самолета. По словам военных, Абу Шамала «управлял финансами организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами сектора Газа».
14 октября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Мерада Абу Мерада, который в значительной степени отвечал за руководство боевиками при атаке на Израиль 7 октября. Армия обороны нанесла удар по оперативному штабу движения, из которого осуществлялось «управление воздушной деятельностью террористической организации».
Авиаудары нанесли по целям в разных районах сектора Газа — по десяткам объектов ХАМАС и элитного подразделения группировки «Нухба», боевики которой стали «одной из ведущих сил» нападения на Израиль.