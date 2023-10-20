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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Военные Израиля убили старшего по разработке стратегического оружия ХАМАС

ЦАХАЛ: старший сотрудник по разработке стратегического оружия ХАМАС Сабих убит
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об убийстве старшего сотрудника подразделения по разработке «стратегического оружия» палестинского исламистского движения ХАМАС Махмуда Сабиха. Израильская сторона не уточнила, что имеет в виду под стратегическим оружием.

ЦАХАЛ уточнила, что Сабих занимал должность старшего инженера и руководителя подразделения в отделе проектов и разработок ХАМАС. Он содействовал увеличению оружейного потенциала движения, обмениваясь знаниями с террористическими организациями по всему Ближнему Востоку. Также Сабих передавал ХАМАС информацию о производстве оружия и беспилотников.

10 октября ЦАХАЛ сообщила, что убила «министра экономики ХАМАС» Джавада Абу Шамала. Его ликвидировали в результате удара военного самолета. По словам военных, Абу Шамала «управлял финансами организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами сектора Газа».

14 октября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Мерада Абу Мерада, который в значительной степени отвечал за руководство боевиками при атаке на Израиль 7 октября. Армия обороны нанесла удар по оперативному штабу движения, из которого осуществлялось «управление воздушной деятельностью террористической организации».

Авиаудары нанесли по целям в разных районах сектора Газа — по десяткам объектов ХАМАС и элитного подразделения группировки «Нухба», боевики которой стали «одной из ведущих сил» нападения на Израиль.

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Теги
ЦАХАЛ ХАМАС Израиль сектор Газа
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