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В Италии опубликовали завещание Берлускони своим детям и жене

Лейкемию у Берлускони выявили в декабре 2021 года, задолго до того, как это стало известно публично, пишет Correre della Sera. Перед госпитализацией он написал рукописное письмо на случай, если он не вернется из больницы
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Перед госпитализацией в клинику «Сан-Раффаэле» в связи с диагностированной лейкемией бывший премьер Италии Сильвио Берлускони написал рукописное письмо своей жене и детям, пишет итальянская газета Correre della Sera.

Берлускони опасался, что эвто будет его последнее письмо, оно датировано 22 января 2022 года.

«Дорогая Марина, Пьер Сильвио, Барбара и Элеонора, я иду в Сан-Раффаэле. Если я не вернусь, пожалуйста, примите к сведению следующее», — говорится в послании.

«Из вашего наследства всего моего имущества вы должны зарезервировать эти пожертвования:
1) Паоло Берлускони: 100 миллионов евро
2) Марте Фашине: 100 миллионов евро
3 Марчелло Дель Утри: 30 миллионов евро», — цитирует газета содержание письма.

Паоло Берлускони — брат политика, Марта Фашина — его последняя жена, депутат основанной Берлускони партии «Вперед, Италия», Марчело Дель Утри — близкий друг Берлускони, бывший сенатор.

Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023, его в очередной раз госпитализировали 9 июня, через три недели после того, как он выписался из больницы. До этого он находился в «Сан-Раффаэле» 45 дней — с начала апреля по конец мая 2023 года. На фоне лейкемии у политика диагностировали пневмонию, он проводил курс химиотерапии.

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Издание отмечает, что лейкемия у Берлускони была диагностирована в декабре 2021 года, хотя об этом стало широко известно только весной 2023 года.

Его наследство издание оценило в €4 млрд. Среди основных активов Берлускони — 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют его дети. Согласно последнему отчету за 2021 год, чистый доход компании составил €4,9 млрд. Corriere della Sera подсчитала, что Берлускони получал €170 тыс. в день от деятельности группы (рассчитано за последние 2000 дней)

Президент компании Fininvest — дочь Берлускони Марина. В группу входит ряд других компаний, включая Mediaset, крупнейший итальянский издательский дом Mondadori и др.

Бывший премьер Италии владел более десятком вилл по всей стране, квартирами в Риме и Милане и другими объектами недвижимости. Corriere della Sera писала, что на него зарегистрированы шестилетняя Audi A17 и три судна: яхта Magnum 70 1990 года выпуска Sweet Dragon, «Сан-Маурицио» 1977 года и парусник 1965 года Principessa Vai Via.

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Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

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