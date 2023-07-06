В Италии опубликовали завещание Берлускони своим детям и жене
Перед госпитализацией в клинику «Сан-Раффаэле» в связи с диагностированной лейкемией бывший премьер Италии Сильвио Берлускони написал рукописное письмо своей жене и детям, пишет итальянская газета Correre della Sera.
Берлускони опасался, что эвто будет его последнее письмо, оно датировано 22 января 2022 года.
«Дорогая Марина, Пьер Сильвио, Барбара и Элеонора, я иду в Сан-Раффаэле. Если я не вернусь, пожалуйста, примите к сведению следующее», — говорится в послании.
«Из вашего наследства всего моего имущества вы должны зарезервировать эти пожертвования:
1) Паоло Берлускони: 100 миллионов евро
2) Марте Фашине: 100 миллионов евро
3 Марчелло Дель Утри: 30 миллионов евро», — цитирует газета содержание письма.
Паоло Берлускони — брат политика, Марта Фашина — его последняя жена, депутат основанной Берлускони партии «Вперед, Италия», Марчело Дель Утри — близкий друг Берлускони, бывший сенатор.
Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023, его в очередной раз госпитализировали 9 июня, через три недели после того, как он выписался из больницы. До этого он находился в «Сан-Раффаэле» 45 дней — с начала апреля по конец мая 2023 года. На фоне лейкемии у политика диагностировали пневмонию, он проводил курс химиотерапии.
Издание отмечает, что лейкемия у Берлускони была диагностирована в декабре 2021 года, хотя об этом стало широко известно только весной 2023 года.
Его наследство издание оценило в €4 млрд. Среди основных активов Берлускони — 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют его дети. Согласно последнему отчету за 2021 год, чистый доход компании составил €4,9 млрд. Corriere della Sera подсчитала, что Берлускони получал €170 тыс. в день от деятельности группы (рассчитано за последние 2000 дней)
Президент компании Fininvest — дочь Берлускони Марина. В группу входит ряд других компаний, включая Mediaset, крупнейший итальянский издательский дом Mondadori и др.
Бывший премьер Италии владел более десятком вилл по всей стране, квартирами в Риме и Милане и другими объектами недвижимости. Corriere della Sera писала, что на него зарегистрированы шестилетняя Audi A17 и три судна: яхта Magnum 70 1990 года выпуска Sweet Dragon, «Сан-Маурицио» 1977 года и парусник 1965 года Principessa Vai Via.