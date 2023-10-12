 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ХАМАС опубликовал видео освобождения израильских заложников

ХАМАС опубликовал видео освобождения израильской заложницы и двоих детей
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Боевики ХАМАС освободили из плена израильскую женщину и двоих детей, сообщает Al Jazeera со ссылкой на видео, опубликованное «Бригадой Аль-Кассам» ХАМАС.

На видео боевики оставляют заложников возле забора, похожего на границу между Израилем и сектором Газа.

Женщину, которую освободил ХАМАС, зовут Авиталь Аладжем. Она рассказала N12, что боевики взяли их в заложники, чтобы увезти ее и двоих детей подруги в сектор Газа.

Тем не менее, в один момент они предложили женщине уйти. «Они просто пошли в сторону Газы, а я осталась с двумя детьми и поняла, что мы свободны», — сказала она. 

Отряды ХАМАС нанесли ракетные удары по Израилю, а также зашли в приграничные районы на юге Израиля и захватили заложников 7 октября. Израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа, на следующий день власти страны объявила о переходе в состояние войны.

Глава МИД Израиля Эли Коэн 9 октября сообщал, что с более 100 человек были взяты в заложники боевиками. ХАМАС также заявлял, что среди захваченных на территории Израиля заложников есть в том числе россияне. На данный момент известно о четырех погибших россиянах и шести пропавших без вести. 10 октября ХАМАС объявили, что отказываются от переговоров по поводу заложников до окончания военных действий.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
ХАМАС Израиль Палестина заложники
Материалы по теме
Разведка США узнала, что Иран был удивлен атакой на Израиль
Политика
Армия Израиля опровергла вторжение в воздушное пространство из Ливана
Политика
Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,95 (+0,27) Инвестиции, 11 окт, 18:59 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 99,98 (+0,05) Инвестиции, 11 окт, 18:59
Премьер Израиля пообещал уничтожить каждого боевика ХАМАС Политика, 04:10
ХАМАС опубликовал видео освобождения израильских заложников Политика, 03:41
США предупредили о близости к «грани» по поддержке Украины Политика, 03:31
Финляндия начала расследование после пранка Вована и Лексуса с главой МИД Политика, 02:58
Разведка США узнала, что Иран был удивлен атакой на Израиль Политика, 02:33
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
В Белгороде погибли два человека после падения обломков дрона Политика, 02:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден призвал Израиль следовать «правилам войны» Политика, 01:46
Одного из лидеров «Исламского джихада» ликвидировали в секторе Газа Политика, 01:45
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01:15
Белгородский губернатор сообщил о пожаре после падения обломков дрона Политика, 00:51
В Харькове прозвучали взрывы Политика, 00:49
Сопредседателю «Мемориала» назначили штраф за статью о России и Украине Политика, 00:44
Нетаньяху официально объявил о создании чрезвычайного правительства Политика, 00:30