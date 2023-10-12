ХАМАС опубликовал видео освобождения израильских заложников

Боевики ХАМАС освободили из плена израильскую женщину и двоих детей, сообщает Al Jazeera со ссылкой на видео, опубликованное «Бригадой Аль-Кассам» ХАМАС.

На видео боевики оставляют заложников возле забора, похожего на границу между Израилем и сектором Газа.

Женщину, которую освободил ХАМАС, зовут Авиталь Аладжем. Она рассказала N12, что боевики взяли их в заложники, чтобы увезти ее и двоих детей подруги в сектор Газа.

Тем не менее, в один момент они предложили женщине уйти. «Они просто пошли в сторону Газы, а я осталась с двумя детьми и поняла, что мы свободны», — сказала она.

Отряды ХАМАС нанесли ракетные удары по Израилю, а также зашли в приграничные районы на юге Израиля и захватили заложников 7 октября. Израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа, на следующий день власти страны объявила о переходе в состояние войны.



Глава МИД Израиля Эли Коэн 9 октября сообщал, что с более 100 человек были взяты в заложники боевиками. ХАМАС также заявлял, что среди захваченных на территории Израиля заложников есть в том числе россияне. На данный момент известно о четырех погибших россиянах и шести пропавших без вести. 10 октября ХАМАС объявили, что отказываются от переговоров по поводу заложников до окончания военных действий.