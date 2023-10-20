Норвегия заплатит украинским беженцам по €1500 за возвращение домой

Норвегия заплатит украинским беженцам по €1500, чтобы они вернулись на родину

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Власти Норвегии выплатят украинским беженцам по 17,5 тыс. норвежских крон (почти €1500) в качестве стимула для возвращения на родину, сообщило норвежское управление иммиграционной службы.

«Какую поддержку вам окажут? 17 500 норвежских крон наличными для возвращения домой и обустройства на Украине», — говорится в сообщении. В управлении отметили, что иммиграционная служба не сможет помочь с самим переездом.

В феврале парламент Норвегии одобрил программу помощи Украине на сумму 75 млрд норвежских крон (почти $7,4 млрд), программу рассчитали на пять лет. Премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что в 2023 году половина предоставляемой помощи будет в форме военной поддержки.

6 октября портал SwissInfo со ссылкой на швейцарский государственный секретариат по миграции сообщил, Швейцария может начать платить беженцам с Украины до $4,4 тыс. за добровольный отъезд домой.

Власти страны полагают, что около 80% из 70 тыс. украинских беженцев, находящихся в стране, предпочтут добровольный отъезд, а оставшиеся 20%, или 14 тыс. человек, останутся в Швейцарии даже после истечения миграционного «защитного» статуса S в 2024-м или 2025 году.

По данным ООН, после начала военной операции России было зафиксировано более 25,5 млн случаев выезда с Украины. Больше всего человек оказались в Польше, Румынии, Германии, России и Венгрии. За это же время было отмечено около 18 млн случаев въезда на Украину через границы. По данным на 10 октября, в Европе остаются около 5,8 млн беженцев с Украины.