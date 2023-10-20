Кадры поездки генсека ООН Антониу Гутерриша на КПП между Египтом и сектором Газа

Антониу Гутерриш приехал на КПП «Рафах» на границе с Газой. Видео

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал в египетский город Эль-Ариш на границе с сектором Газа и посетил КПП «Рафах», сообщает Al-Hadath.

Гутерриш отметил, что грузовики с гуманитарной помощью должны въехать в сектор Газа как можно скорее. По его словам, в регионе более 2 млн человек лишили воды, еды и топлива, и эта помощь для многих палестинцев — вопрос жизни и смерти.

В своем X (Twitter) Гутерриш писал, что ООН требует «быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ» в сектор Газа. 19 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились об устойчивых поставках гуманитарной помощи через КПП «Рафах».

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о решении властей устроить полную блокаду сектора Газа в связи с нападением со стороны палестинского движения ХАМАС. В тот же день глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац приказал немедленно прекратить подачу воды в сектор, топливо и электричество перестали подавать 8 октября.