Суд в Истре получил ходатайство об аресте пасынка Стаса Намина

Роман Новиков (Микоян) (Фото: ГСУ СК России по Московской области)

Истринский городской суд Московской области получил ходатайство следствия об аресте Романа Новикова — пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемого в двойном убийстве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Следствие попросило отправить Новикова в СИЗО на два месяца. Судебное заседание по избранию меры пресечения запланировано 20 октября.

Новикова обвиняют в убийстве 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его 85-летней бабушки Прасковьи Ткаченко (тещи рок-музыканта). Их тела с множественными ножевыми ранениями нашли утром 19 октября в доме в подмосковной деревне Крюково.

Новиков — сын от первого брака бывшей жены Стаса Намина, Галины Ткаченко (Новиковой). Его задержали 19 октября, он признал вину в двойном убийстве. В отношении Новикова возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

В пресс-службе Центра Стаса Намина рассказали ТАСС, что Новиков склонен к азартным играм и наркотикам, ранее он был судим. По какой именно статье, там не уточнили. По данным телеграм-канала Mash, в 2007 году Новиков на своем автомобиле насмерть сбил женщину на юго-западе Москвы, из-за чего его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

В пресс-службе Центра Намина добавили, что музыкант не общался с пасынком много лет, «потому что категорически не одобрял его образ жизни и моральные принципы». Сам Намин в разговоре с «Газетой.ru» заявил, что его пасынок «всегда был отморозком и мерзким человеком».