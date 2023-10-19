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Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в двойном убийстве

Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в двойном убийстве
Пасынок Стаса Намина Роман подозревается в убийстве сына и тещи рок-музыканта. Он признал вину, отметили в СК. Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Роман Микоян
Роман Микоян (Фото: СК РФ)

Задержанному по подозрению в убийстве сына и тещи рок-музыканта, основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (настоящее имя — Анастас Микоян) предъявили обвинение, сообщило управление Следственного комитета по Подмосковью.

39-летний москвич обвиняется в убийстве «бабушки и брата» и проходит по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц, предусматривает до 20 лет лишения свободы). Источник РБК говорил, что подозревается родственник Намина Роман Микоян.

Намин пояснял «Газете.ру», что Роман — сын его бывшей жены Галины от ее первого брака. «Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — сказал музыкант.

Роман Микоян дал признательные показания, сообщили в СК. «Обвиняемый пояснил, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и совершил ее убийство. Затем он позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. По приезде родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его», — отмечается в сообщении ведомства.

Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в двойном убийстве
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Сын и теща Намина Артем Микоян и Прасковья Ткаченко были найдены с многочисленными ножевыми ранениями в доме в деревне Крюково городского округа Истра Московской области. Их, предположительно, убили вечером 18 октября. Полицейских на место вызвал Роман Микоян. Его задержали. 

В Центре Стаса Намина сообщали, что музыкант никогда не усыновлял Романа. Последний самовольно взял фамилию Микоян и отчество Анастасович. Роман был судим, подозревался в убийстве, склонен к азартным играм и наркотикам, утверждают в Центре Намина.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
двойное убийство Московская область Следственный комитет
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