В Подмосковье убили сына и тещу Стаса Намина

Сын и теща Стаса Намина были убиты в доме в Подмосковье

Сын Стаса Намина — кинематографист Артем Микоян, и теща музыканта Прасковья Ткаченко обнаружены с множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. По подозрению в убийстве задержан их родственник Роман

Фото с места происшествия (Фото: mosoblproc / Telegram)

В деревне Крюково городского округа Истра в Подмосковье были найдены убитыми сын и теща известного рок-музыканта, основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина, сообщают «Известия», Baza и 112. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, и собеседник, близкий к МВД, сообщили, что убиты Прасковья Ткаченко и Артем Микоян (настоящее имя Стаса Намина — Анастас Микоян), под подозрением их родственник Роман.

По словам собеседника РБК, подозреваемый самостоятельно вызвал наряд полиции. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили тела Ткаченко и Артема Микояна с множественными ножевыми ранениями.

Следственный комитет в сообщении об убийстве в этой деревне не раскрывает личности погибших. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет.

По данным Baza, 30-летний кинематографист Артем Микоян и 85-летняя Прасковья Ткаченко обнаружены с множественными ножевыми ранениями в их коттедже. Предварительно, они были убиты около 21:00 18 октября.

РБК обратился за комментарием к помощнику Стаса Намина.

Стас Намин — музыкант, режиссер театра и кино. Является автором многих популярных песен — «Рано прощаться», «Летний вечер», «Юрмала», «Мы желаем счастья вам».

Намин организовал первый в СССР продюсерский центр SNC, откуда вышли такие группы, как «Бригада С», «Калинов мост», «Моральный кодекс», «Сплин», «Парк Горького».

Сын Артем родился у Намина в браке с третьей женой Галиной. Музыкант также усыновил сына супруги — Романа.