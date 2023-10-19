Центр Стаса Намина назвал пасынка музыканта склонным к наркотикам

Роман Микоян (Новиков) во время допроса (Фото: ГСУ СК России по Московской области)

Пасынок Стаса Намина Роман Микоян (Новиков) вырос жестоким человеком, был судим и страдал зависимостью от наркотиков, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра Стаса Намина.

«[Новиков] никогда не был музыкантом усыновлен, взяв самовольно его фамилию. Новиков самовольно изменил отчество на Анастасович, как будто он сын Стаса Намина. В действительности, он никогда не был усыновленным и с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Несколько раз он привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам», — говорится в сообщении.

Роман — сын от первого брака бывшей жены Стаса Намина, Галины Ткаченко (Новиковой), с которой музыкант разведен уже более 15 лет, отметили в Центре. В пресс-службе добавили, что Намин не общался с ней и пасынком много лет, «потому что категорически не одобрял его образ жизни и моральные принципы, которые его мать не замечала, оправдывая его».

Убитый сын Намина Артем Микоян был воспитанным и образованным человеком, он не прерывал связь с Новиковым «в силу присущей ему доброты», отметили в Центре.

19 октября в деревне Крюково городского округа Истра в Подмосковье были найдены убитыми сын и теща известного рок-музыканта, основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина. Задержанный по подозрению в убийстве сознался в содеянном, видеозапись опубликовало подмосковное управление Следственного комитета. На видео задержанный говорит, что совершил два убийства: «моего брата и бабушки».

В СК не назвали имени задержанного.

Источники РБК сообщили, что под подозрением находится родственник Намина Роман Микоян. СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет.