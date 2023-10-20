Косачев предложил потребовать реакции секретариата ДВЗЯИ на испытания США

Константин Косачев (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Российские власти должны обратить внимание Технического секретариата Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на испытания, которые провели США 18 октября на ядерном полигоне, и потребовать их правовой оценки. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в телеграм-канале.

Он напомнил, что США провели испытания на полигоне в штате Невада в день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации договора

В подтверждение своих слов Косачев привел тезис из ст. 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Согласно этой статье, государство обязано воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели, если оно подписало договор с условием будущей ратификации. Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали эту конвенцию.

Министерство энергетики США сообщило 18 октября, что на полигоне в штате Невада произвели подземный химический взрыв. Таким образом власти стремились улучшить способность специалистов «обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру», пояснило ведомство.

При проведении эксперимента использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы, уточнили в министерстве. Там подчеркнули, что подобные эксперименты способствуют усилиям США по разработке новых технологий и достижению цели по нераспространению ядерного оружия.

В пояснительной записке к законопроекту, который приняла Госдума, говорится, что Россия отзывает свою ратификационную грамоту, но не выходит из ДВЗЯИ. Таким образом, страна останется участником договора «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами», говорится в документе.

Госдеп назвал решение России отозвать ратификацию способом усилить давление на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.