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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль заявил об ударах по 100 объектам ХАМАС за ночь

Армия обороны Израиля нанесла удары по 100 объектам ХАМАС за ночь
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары более чем по 100 «оперативным целям» в местах дислокации палестинской группировки ХАМАС, сообщила пресс-служба армии в телеграм-канале.

Удары нанесли по складам оружия и десяткам оперативных командных центров, а также по подземному туннелю, сказано в сообщении.

Также военные уничтожили вооружение, которое боевики ХАМАС хранили в мечети близ города Джебалия, добавили в пресс-службе ЦАХАЛ. Группировка использовала эту мечеть в качестве наблюдательного пункта, утверждают в Армии обороны.

Кроме того, в результате ударов был убит боевик ХАМАС, участвовавший, по данным Израиля, в нападении на южные регионы Израиля. При ударе по городу Газа военные нейтрализовали подразделение воздушных сил ХАМАС, которое пыталось сбить боевой самолет, добавил представитель израильской армии.

7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Отряды боевиков палестинской группировки проникли в приграничные районы на юге страны, Израиль подвергся массированному ракетному удару. В ответ ЦАХАЛ начала наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

В Израиле в результате конфликта погибли более 1,4 тыс. человек, еще 4,6 тыс. получили ранения, следует из израильских данных. Число погибших в секторе Газа превысило 3,7 тыс., ранены около 12 тыс. человек, сообщил Минздрав региона.

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Теги
Израиль ЦАХАЛ ХАМАС авиаудар
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