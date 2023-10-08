Армия Израиля нанесла удары по штабам и командному ракетному центру ХАМАС в Газе

Армия Израиля нанесла удары по штабам и командному ракетному центру ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары с помощью истребителей по командному ракетному центру ХАМАС и командному пункту запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» в секторе Газа, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛа.

В ходе ударов также были уничтожены две группы ХАМАСа, которые пытались проникнуть на территорию страны морем и через заграждения.

Позднее израильские военные сообщили об атаке

на два оперативных штаба ХАМАС в секторе Газа.

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