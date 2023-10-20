Новое приложение «Тинькофф» пропало из App Store меньше чем через сутки

Приложение банка «Тинькофф», которое накануне вновь появилось в магазине приложений App Store, пропало оттуда.

Приложение нельзя найти при поиске в App Store. Также не работает ссылка для скачивания приложения, которую банк размещал в телеграм-канале.

В конце февраля 2023 года «Тинькофф» попал под санкции Евросоюза. После этого приложение банка пропало из App Store. Уже скачанные приложения продолжили работать.

Утром 19 октября пресс-служба банка сообщила, что мобильное приложение вновь стало доступно для скачивания в App Store.

Приложения «Тинькофф» для пользователей устройств на Android остались доступны для скачивания и обновления через другие онлайн-магазины — RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store и Huawei AppGallery.