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Война санкций ,  
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Новое приложение «Тинькофф» пропало из App Store меньше чем через сутки

Новое приложение банка «Тинькофф» пропало из App Store
Сюжет
Война санкций

Приложение банка «Тинькофф», которое накануне вновь появилось в магазине приложений App Store, пропало оттуда.

Приложение нельзя найти при поиске в App Store. Также не работает ссылка для скачивания приложения, которую банк размещал в телеграм-канале.

В конце февраля 2023 года «Тинькофф» попал под санкции Евросоюза. После этого приложение банка пропало из App Store. Уже скачанные приложения продолжили работать.

Утром 19 октября пресс-служба банка сообщила, что мобильное приложение вновь стало доступно для скачивания в App Store.

Приложения «Тинькофф» для пользователей устройств на Android остались доступны для скачивания и обновления через другие онлайн-магазины — RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store и Huawei AppGallery.

Теги
Тинькофф Банк мобильное приложение App Store
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