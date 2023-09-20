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«Тинькофф» запустил «фабрику роботов» для разговоров с мошенниками

«Тинькофф» создал роботов для разговоров с телефонными мошенниками
Телефонный секретарь Олег от «Тинькофф» сможет включать человекоподобных роботов, если распознает номер как мошеннический. Роботы будут разговаривать со злоумышленником как можно дольше, чтобы он в целом обзвонил меньше абонентов

Для борьбы с телефонными мошенникам «Тинькофф» запустил «фабрику человекоподобных роботов», говорится в поступившем в РБК сообщении банка.

Боты будут удерживать злоумышленников на линии, тем самым снижая число людей, которых мошенники могут обзвонить в течение дня.

Эти роботы — часть проекта «телефонный секретарь Защитник Олег». Секретарь по умолчанию может отвечать на звонки, если вы не берете трубку, в том числе и от спамеров. Если звонок поступит от мошенников, то к разговору подключатся роботы.

Подключить телефонного секретаря могут абоненты всех сотовых операторов, даже если у них нет карты «Тинькофф». Разработкой нового навыка Защитника Олега компания занималась с апреля, он уже доступен 500 тыс. пользователей, а в течение ближайшего месяца подключить его смогут и другие клиенты.

Банк собирает от пользователей сценарии и реплики для роботов, чтобы расширить их число и возможности. Над созданием нынешних версий в том числе работали психологи и антифрод-эксперты (антифрод — это меры, направленные на предотвращение мошеннических транзакций). Также при разработке использовался искусственный интеллект.

Реплики для роботов озвучили сотрудники «Тинькофф», а также актеры дубляжа Петр Гланц (голос Дедпула) и Дарья Блохина.

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В среднем разговор робота с мошенником может длиться 2-4 минуты, в некоторых случаях — и 10 минут. Роботы в беседе распознают триггерные фразы и включают нужный сценарий разговора. Они могут переспрашивать информацию, отвлекаться на посторонние события, сомневаться в честности собеседника и др.

Например, в разговоре робота, представляющего пожилого мужчину, персонаж начинает разговор с мошенником с того, что пытается найти очки, и на это уходит почти минута разговора. Затем злоумышленник представляется сотрудником «технического отдела ВТБ банка» и говорит о некой заявке на смену финансового номера. Однако дедушка переспрашивает, идет ли речь про пенсию, затем говорит, что ничего не понимает и узнает, как сделать громкость на телефоне больше.

Мошеннику приходится вновь повторить, зачем он звонит. После этого пожилой мужчина начинает звать свою жену, которая будто бы больше разбирается в этих вопросах. Но она «ушла в сберкассу». Дедушка просит перезвонить позже, мошенник настаивает на продолжении разговора, но его собеседник больше не отвечает. В общей сложности беседа длится около трех минут.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Тинькофф Банк мошенники телефонное мошенничество
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