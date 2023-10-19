Раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik Акифи перевезли на лечение в Москву

Раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik перевезли на лечение в Москву

Хайбар Акифи (Фото: ahmadkhyber.akifi / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналиста Sputnik Хайбара Акифи, пострадавшего при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, перевезли на лечение в Москву, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Состояние журналиста врачи оценили как средней тяжести. Его транспортировали в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского. У Акифи ожоги 15% тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга, сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили дрон ВСУ на подлете к Белгороду, после чего начался пожар в частном жилом доме. Он уточнил, что погибли три человека — ребенок, мужчина и женщина.

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что погибшие — члены семьи Акифи. В результате атаки погибла его малолетняя дочь и родители его жены, их похоронили в Белгороде. Мать погибшей девочки — жена журналиста — находится в больнице с тяжелыми переломами.

Хайбар Акифи работал в Афганистане, где в последние дни освещал последствия землетрясения в городе Герат. По словам Симоньян, Акифи взял отгул и приехал в Белгород, чтобы навестить семью.