 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Врач рассказал о коме раненого в Белгороде журналиста Sputnik

Врач: состояние пострадавшего в Белгороде журналиста Sputnik стабилизировалось
Хайбар Акифи
Хайбар Акифи (Фото: из личного архива)

У журналиста «Sputnik Афганистан» Хайбара Акифи, попавшего в реанимацию после падения дрона в Белгородской области, ожоги 15% тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга, сообщил главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко.

«Состояние его на момент поступления было крайне тяжелое. Но благодаря усилиям наших реаниматологов в первые сутки получилось стабилизировать его состояние. Сейчас состояние средней тяжести. Он стал стабильнее гораздо», — уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

Пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила дрон на подлете к городу, после чего начался пожар в частном жилом доме. Сначала Гладков сообщил о двух погибших — мужчине и женщине, позднее он уточнил, что также погиб ребенок, тело которого нашли под завалами. Кроме того, губернатор писал о двух пострадавших — мужчине и женщине.

Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что после падения дрона погибли его малолетняя дочь и родители его жены. Мать погибшей девочки — жена журналиста — находится в больнице с тяжелыми переломами.

Журналист работал в Афганистане, где в последние дни освещал последствия землетрясения в городе Герат, уточнила Симоньян. По ее словам, Акифи взял отгул и приехал в Белгород, чтобы навестить семью.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Белгородская больница Белгород ВСУ Украина дроны беспилотники
Материалы по теме
В Белгороде после падения беспилотника погиб ребенок
Политика
В Белгороде погибли два человека после падения обломков дрона
Политика
После обстрела в Белгородской области без света остались несколько сел
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 16:15
Исследование МТС: роль и влияние смартфона на отношения в семье Пресс-релиз, 17:07
На фестивале в Москве отменили показ фильма Сокурова Общество, 17:04
Врач рассказал о коме раненого в Белгороде журналиста Sputnik Политика, 16:58
Израильские танки у границы с сектором Газа. Видео Политика, 16:55
Минобороны подвело итоги недели на южно-донецком направлении Политика, 16:54
Путин оценил возвращение Фридмана Политика, 16:53
Школа в Курской области получила повреждения после обстрела ВСУ Политика, 16:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Рублев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае Спорт, 16:41
Как генетика определяет характер Pro, 16:35
Число пропавших без вести россиян в Израиле выросло вдвое Политика, 16:27
Спасибо подзарядке: как в России развивается производство электромобилей Национальные проекты, 16:25
Результаты JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup оказались лучше прогнозов Инвестиции, 16:23
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:22
Правительство раскрыло параметры обязательной продажи валютной выручки Экономика, 16:14