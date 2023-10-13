Врач рассказал о коме раненого в Белгороде журналиста Sputnik

Хайбар Акифи (Фото: из личного архива)

У журналиста «Sputnik Афганистан» Хайбара Акифи, попавшего в реанимацию после падения дрона в Белгородской области, ожоги 15% тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга, сообщил главный врач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко.

«Состояние его на момент поступления было крайне тяжелое. Но благодаря усилиям наших реаниматологов в первые сутки получилось стабилизировать его состояние. Сейчас состояние средней тяжести. Он стал стабильнее гораздо», — уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

Пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила дрон на подлете к городу, после чего начался пожар в частном жилом доме. Сначала Гладков сообщил о двух погибших — мужчине и женщине, позднее он уточнил, что также погиб ребенок, тело которого нашли под завалами. Кроме того, губернатор писал о двух пострадавших — мужчине и женщине.

Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что после падения дрона погибли его малолетняя дочь и родители его жены. Мать погибшей девочки — жена журналиста — находится в больнице с тяжелыми переломами.



Журналист работал в Афганистане, где в последние дни освещал последствия землетрясения в городе Герат, уточнила Симоньян. По ее словам, Акифи взял отгул и приехал в Белгород, чтобы навестить семью.