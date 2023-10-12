В Белгороде погибли два человека после падения обломков дрона

В ночь с 11 на 12 октября система ПВО сбила дрон на подлете к городу, после чего произошел пожар в частном жилом доме. Под завалами может также находиться ребенок

Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

В Белгороде извлекли из-под завалов тела двух человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. До этого система ПВО сбила дрон на подлете к городу, после чего произошел пожар в частном жилом доме.

«К большому горю, есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается», — написал губернатор.

Гладков также сообщил о состоянии еще двух пострадавших: мужчины и женщины. По его словам, мужчина находится в коме — у него ожоги дыхательных путей, а также верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга, написал губернатор.

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«В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля», — заключил Гладков.

В ночь с 11 на 12 октября Минобороны и Гладков сообщили о сбитом беспилотнике в Белгородской области. Губернатор сообщал о двух пострадавших, а также допускал, что под завалами могут находиться еще два человека.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных.

11 октября Гладков сообщал, что регион атаковали три раза. Днем силы ПВО сбили беспилотник в районе села Новопетровка. При падении дрон взорвался, повредив один частный дом. Позднее под обстрел попала окраина села Графовка. В результате атаки повреждена линия электропередачи, без света остались жители четырех сел. Данных о пострадавших не было.



Помимо этого, под обстрел попало село Дроновка. «Один из снарядов попал в нежилой дом, в результате чего он загорелся. Также повреждена линия газоснабжения», — сообщал Гладков. По словам губернатора, пострадавших нет.