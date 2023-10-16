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Военная операция на Украине ,  
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Семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik похоронили в Белгороде

Симоньян:в Белгороде похоронили семью журналиста, раненного при атаке ВСУ
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Военная операция на Украине

В Белгороде похоронили семью сотрудника Sputnik Хайбара Акифи, погибшую при ударе дрона ВСУ. Об этом сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

«Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей. Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице», — рассказала Симоньян.

Сам Акифи до сих пор находится в коме.

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила дрон на подлете к городу, после чего начался пожар в частном жилом доме. Сначала Гладков сообщил о двух погибших — мужчине и женщине, позднее он уточнил, что также погиб ребенок, тело которого нашли под завалами. Кроме того, губернатор писал о двух пострадавших — мужчине и женщине.

Позже Симоньян сообщила, что погибшие — члены семьи журналиста Акифи. Погибли его малолетняя дочь и родители его жены. Мать погибшей девочки — жена журналиста — находится в больнице с тяжелыми переломами.

Хайбара Акифи работал в Афганистане, где в последние дни освещал последствия землетрясения в городе Герат, уточнила Симоньян. По ее словам, Акифи взял отгул и приехал в Белгород, чтобы навестить семью.

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Теги
Sputnik Маргарита Симоньян «Россия сегодня» Военная операция на Украине дроны журналист похороны
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