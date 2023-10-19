Маск опроверг уход своей соцсети X из Европы из-за закона о контенте

Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск назвал ложью информацию о том, что он якобы готов заблокировать соцсеть в Европе из-за закона о цифровых услугах.

Об этом он сказал в X, комментируя публикацию Business Insider: издание со ссылкой на свои источники написало, что Маск рассматривает такую возможность.

«Еще одна совершенно лживая статья от Business Insider», — написал предприниматель.

Business Insider сообщило, что в последние недели Маск думает над тем, чтобы запретить X в Европе и избежать выполнение правил, принятых Европейской комиссией. Издание ссылается на источник, знакомый с ситуацией.

10 октября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон написал Маску письмо, в котором заявил, что соцсеть X распространяет дезинформацию о палестино-израильской войне.

В ответ бизнесмен сказал, что «все является открытым источником» в X и это подход, который Евросоюз, по его мнению, поддерживает. Бретон подчеркнул, что Маск «хорошо осведомлен» о лживом контенте и продвижении насилия в его соцсети, а предприниматель повторил, что администрация платформы «действует открыто».

Соцсеть X соблюдает требования закона Евросоюза о цифровых услугах и контенте, размещаемом в интернете.