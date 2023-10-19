Маск опроверг уход своей соцсети X из Европы из-за закона о контенте
Владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск назвал ложью информацию о том, что он якобы готов заблокировать соцсеть в Европе из-за закона о цифровых услугах.
Об этом он сказал в X, комментируя публикацию Business Insider: издание со ссылкой на свои источники написало, что Маск рассматривает такую возможность.
«Еще одна совершенно лживая статья от Business Insider», — написал предприниматель.
Business Insider сообщило, что в последние недели Маск думает над тем, чтобы запретить X в Европе и избежать выполнение правил, принятых Европейской комиссией. Издание ссылается на источник, знакомый с ситуацией.
10 октября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон написал Маску письмо, в котором заявил, что соцсеть X распространяет дезинформацию о палестино-израильской войне.
В ответ бизнесмен сказал, что «все является открытым источником» в X и это подход, который Евросоюз, по его мнению, поддерживает. Бретон подчеркнул, что Маск «хорошо осведомлен» о лживом контенте и продвижении насилия в его соцсети, а предприниматель повторил, что администрация платформы «действует открыто».
Соцсеть X соблюдает требования закона Евросоюза о цифровых услугах и контенте, размещаемом в интернете.
Закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act — DSA) вступил в силу в августе 2023 года. В соответствии с ним такие цифровые гиганты, как Google, Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена), Amazon и другие, несут юридическую ответственность за размещаемый на их платформах контент. В соответствии с документом, если сервисы, у которых более 45 млн активных пользователей, не будут исполнять требования DSA, это может обернуться штрафом в 6% от их мирового оборота.