Маск попросил ЕК привести примеры дезинформации в его соцсети о войне в Израиле

Маск ответил на письмо ЕК о дезинформации в его соцсети о войне в Израиле

Американский предприниматель, владелец социальной сети X (ранее — Twitter) Илон Маск ответил на письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, где тот заявил, что соцсеть распространяет дезинформацию о палестино-израильском конфликте. Об этом он написал в комментарии к посту комиссара.

«Наша политика такова, что все является открытым источником и прозрачно, подход, который, насколько мне известно, ЕС поддерживает. Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть», — ответил Бретону Маск.

Накануне Бретон разместил на своей странице в X скриншот с официальным письмом, адресованным Маску. В нем говорится, что после нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль Еврокомиссия выявила «признаки» того, что «платформа используется для распространения незаконного контента и дезинформации в Евросоюзе».

«Во-первых, вам необходимо очень прозрачно и четко представлять, какой контент разрешен в соответствии с вашими условиями, а также последовательно и старательно обеспечивать соблюдение собственной политики», — написал Бретон, подчеркнув, что это «особенно актуально, когда речь идет о насильственном и террористическом контенте». Такой контент, по словам комиссара, распространяют в X.

«Во-вторых, когда вы получаете уведомления о том, что контент признан в ЕС незаконным, вы должны своевременно, старательно и объективно предпринимать меры и удалять соответствующий контент, когда это оправдано», — добавил Бретон.

Он отметил, что властям поступили сообщения от «квалифицированных источников» о «потенциально незаконном контенте, циркулирующем» на платформе, несмотря на предупреждения компетентных органов.

Бретон попросил Маска «срочно обеспечить эффективность» фильтрации контента и отчитаться об этом перед Еврокомиссией.

Маск называл себя «абсолютистом свободы слова». После покупки соцсети он пообещал сделать из нее площадку для выражения разных мнений. После сделки Bloomberg писал со ссылкой на сервис Dataminr, что в X резко выросло количество твитов с оскорбительным и расистским контентом, а инструменты модерации у сотрудников оказались ограничены.

После начала конфликта между Израилем и ХАМАС соцсеть пометила пост самого Маска об этом как нарушающий правила, но сообщение осталось доступно пользователям.