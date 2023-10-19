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Business Insider узнал об идее Маска заблокировать Twitter в Евросоюзе

BI: Маск может заблокировать Twitter для Евросоюза из-за требований регуляторов
Евросоюз обвинил Маска в распространении фейков о войне Израиля с ХАМАС, штраф Twitter может достичь 6% от мирового оборота. Как выяснил Business Insider, в ответ бизнесмен обдумывает блокировку приложения для пользователей из ЕС
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Миллиардер Илон Маск обдумывает блокировку X (ранее Twitter) для пользователей из Евросоюза или удаление приложения для этого региона из-за нежелания соблюдать требования Закона о цифровых услугах (DSA), пишет Business Insider со ссылкой на источник, близкий к компании.

Маск уже предлагал ограничить доступ к приложению только территорией США, эту идею он озвучил сразу после покупки соцсети прошлой осенью, рассказали изданию два других источника. «Это одна из причин, по которой он выпотрошил международные команды при первой же возможности», — пояснил один из источников, напоминая о тысячах уволенных бизнесменом сотрудников Twitter.

Один из знакомых бизнесмена отметил, что тот «очень быстро обрушивает молот на любого, кто ему не нравится».

DSA вступил в силу в августе и предписывает крупным онлайн-площадкам сформировать эффективные и прозрачные системы модерации, а также удалять ложную и вводящую в заблуждение информацию. В случае неисполнения правил компаниям может грозить штраф в размере 6% от оборота.

Чиновники Евросоюза уже сообщали о претензиях к соцсети Маска. «После террористических атак ХАМАС на Израиль у нас есть признаки того, что X/Twitter используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС», — написал еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон. Он призвал бизнесмена за 24 часа связаться с Европолом и правоохранительными ведомствами.

«Мы действуем открыто. Никаких закулисных сделок», — ответил ему Маск. Он попросил открыто перечислить обнаруженные нарушения X.

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Как пишет The Guardian, Маск ранее порекомендовал следить за новостями о войне Израиля с палестинской группировкой ХАМАС с помощью двух аккаунтов, которые «давали ложную информацию и выступали с антисемитскими комментариями». Один из них назвал боевиков группировки «павшими мучениками». Бизнесмен после этого удалил рекомендацию и попросил авторов применять «максимально точные слова», иначе он отзовет свою рекомендацию.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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