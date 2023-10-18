Минобороны: в районе села Уманское в ДНР поражен украинский вертолет Ми-8

Минобороны отчиталось о сбитом в ДНР украинском вертолете Ми-8

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные сбили вертолет ВСУ Ми-8 в районе села Уманское в ДНР, сообщил пресс-секретарь группировки «Юг» в телеграм-канале Минобороны.

«Барражирующим боеприпасом поражен вертолет ВСУ Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Уманское», — сказал он.

Начальник пресс-центра также отчитался об уничтожении в Новгородском украинских гаубиц «Мста-Б», орудия Д-20 и радиолокационной станции AN/TPQ-36.

Кроме того, пресс-секретарь группировки сообщил об уничтожении силами ПВО 13 беспилотников.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники.

17 октября военное ведомство сообщило об уничтожении морского дрона ВСУ в Черном море.

Ранее, 16 октября, российские силы ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВС Украины в зоне спецоперации.