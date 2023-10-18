 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о сбитом в ДНР украинском вертолете Ми-8

Минобороны: в районе села Уманское в ДНР поражен украинский вертолет Ми-8
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные сбили вертолет ВСУ Ми-8 в районе села Уманское в ДНР, сообщил пресс-секретарь группировки «Юг» в телеграм-канале Минобороны.

«Барражирующим боеприпасом поражен вертолет ВСУ Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Уманское», — сказал он.

Начальник пресс-центра также отчитался об уничтожении в Новгородском украинских гаубиц «Мста-Б», орудия Д-20 и радиолокационной станции AN/TPQ-36.

Кроме того, пресс-секретарь группировки сообщил об уничтожении силами ПВО 13 беспилотников.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники.

17 октября военное ведомство сообщило об уничтожении морского дрона ВСУ в Черном море.

Читайте на РБК Pro
Мексика заменит Китай. Как сближение с США изменит экономику страны
Масла на всех не хватит. Почему в ЕС столкнулись с дефицитом оливок
Как уменьшить оклад сотруднику и не нарушить закон
Лидерство как драйвер роста: какие инструменты развивают команду

Ранее, 16 октября, российские силы ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВС Украины в зоне спецоперации.

Теги
ДНР Минобороны вертолеты Вертолет Ми-8
Материалы по теме
Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете у Красного Лимана
Политика
Средства ПВО сбили 28 украинских дронов за ночь
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении морского дрона ВСУ в Черном море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 17 окт, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 17 окт, 16:08
В школах отменят всероссийские контрольные по английскому языку Общество, 16:30
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:28
Число погибших в секторе Газа после ударов Израиля превысило 3,4 тыс. Политика, 16:25
Криптофирмы ЕС начнут делиться операциями клиентов с налоговой Крипто, 16:22
В Кузбассе пьяный мужчина в полицейской форме обнимал прохожих. Видео Общество, 16:13
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 16:10
КНДР отказалась отправлять паралимпийцев на Азиатские игры без флага Спорт, 16:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минфин: для притока инвестиций в ЦФА нужно объединиться с «криптомиром» Крипто, 16:00
В Грузии провалилась попытка импичмента президента Политика, 15:54
В Думе обратились в ФСБ в рамках проверки в отношении Урганта и Фридмана Политика, 15:51
Какие болезни обостряются от стресса Pro, 15:48
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 15:48
Арбитражный суд Москвы признал российскую дочку Google банкротом Бизнес, 15:46
Два официальных аккаунта Израиля удалили видео удара по больнице в Газе Политика, 15:46