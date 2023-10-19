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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении двух разведгрупп ВСУ

Минобороны: группировка войск «Восток» уничтожила две разведгруппы ВСУ
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Военная операция на Украине

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» уничтожили две разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Уничтожены две разведгруппы ВСУ южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного», — сказал он.

Артиллерия и авиация группировки нанесли удары по местам дислокации личного состава и техники пяти бригад ВСУ, добавил Чехов. Удары наносили в окрестностях Водяного, Шевченко, Новомихайловки, Урожайного, Угледара, Старомайорского и Макаровки, уточнил он.

Также военные группировки сорвали попытку ротации украинских войск в районе села Приютное в Запорожской области и уничтожили пункт управления бригады территориальной обороны Украины в Малиновке, заключил Чехов.

Минобороны регулярно отчитывается об ударах по местам дислокации украинских войск и техники в зоне спецоперации. Накануне ведомство сообщило, что военные сорвали атаку украинской бригады территориальной обороны у населенного пункта Червоное. Также ВСУ потеряли два пикапа и противотанковое орудие «Рапира», говорилось в сводке.

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Минобороны ВСУ разведчики
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