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В Венгрии сочли критику премьера Эстонии из-за Путина «лицемерием в кубе»

МИД Венгрии счел лицемерием критику премьером Эстонии встречи Орбана с Путиным

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас проявляет лицимерие, критикуя венгерского коллегу Виктора Орбана за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Орбан и Путин встретились 17 октября на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. Каллас после этого заявила, что ей было «очень неприятно» увидеть фото, на котором венгерский премьер жмет Путину руку.

«При всем моем уважении, это Кая Каллас, та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел компанией, поставлявшей сырье на российский завод на сумму €30 млн даже после начала войны [на Украине], несмотря на боевые действия. Лицемерие в кубе», — написал Сийярто.

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Теги
Виктор Орбан Владимир Путин Венгрия Кая Каллас Эстония
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