Президент Эстонии заявил, что премьеру Каллас следовало уйти в отставку

Кая Каллас (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас должна была уйти в отставку, сообщил президент страны Алар Карис в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Я бы предпочел, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису. Это сберегло бы ее саму, ее близких, работоспособность правительства и доверие к тем сообщениям, что посылает Эстония. Но каждый в такой ситуации делает свой выбор, сам оценивая серьезность моральной проблемы», — говорится в сообщении.

23 августа ERR сообщил, что компания Stark Logistics, в которой муж эстонского премьера Арво Халлик владеет 24%, продолжает занимается перевозкой грузов между Эстонией и Россией, несмотря на публичные заявления о прекращении этой работы. Как отмечают журналисты, в компании по-прежнему есть менеджер по логистике с Россией, а Stark Logistics продолжает транспортировку товаров в эту страну.



Глава компании Кристиан Крааг сообщил ERR, что компания не отправляет новых грузов в Россию, а лишь завершает старые контракты. По его словам, бенефициарами этих поставок не являются граждане России. На вопрос, планирует ли Stark Logistics прекратить вести дела с Россией, Крааг заявил: «У нас есть только один эстонский клиент, которому мы помогаем выполнить его предыдущие, действительные и законные международные контракты с Россией, и это AS Metaprint. Создание новых отношений с клиентами для поставок в Россию не ведется».

Каллас, которая занимает пост премьера с января 2021 года, заявила, что «не имеет ни малейшего представления о бизнесе мужа», и подчеркнула, что у него нет клиентов из России, а ей нечего скрывать. «Он объяснил, что эта компания помогает одному из его эстонских клиентов прекратить свою производственную деятельность в России в соответствии с законом и санкциями. Все дальнейшие вопросы придется адресовать этим компаниям», — отметила премьер. Каллас подчеркнула, что не собирается покидать свой пост.