После обстрела села в Белгородской области начался пожар
Под обстрел со стороны Украины попало село Дроновка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Один из снарядов попал в нежилой дом, в результате чего он загорелся. Также повреждена линия газоснабжения», — написал он. По словам губернатора, пострадавших нет.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, продолжается обследование территории.
Это третья атака на регион за сутки. Ранее силы ПВО сбили беспилотник в районе села Новопетровка. При падении дрон взорвался, повредив один частный дом. Позднее под обстрел попала окраина села Графовка. В результате атаки повреждена линия электропередачи, без света остались жители четырех сел. Данных о пострадавших не было.
Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В начале октября произошел самый крупный обстрел региона. Тогда за сутки прогремело более 70 взрывов.
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