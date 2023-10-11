После обстрела села в Белгородской области начался пожар

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Под обстрел со стороны Украины попало село Дроновка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Один из снарядов попал в нежилой дом, в результате чего он загорелся. Также повреждена линия газоснабжения», — написал он. По словам губернатора, пострадавших нет.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, продолжается обследование территории.

Это третья атака на регион за сутки. Ранее силы ПВО сбили беспилотник в районе села Новопетровка. При падении дрон взорвался, повредив один частный дом. Позднее под обстрел попала окраина села Графовка. В результате атаки повреждена линия электропередачи, без света остались жители четырех сел. Данных о пострадавших не было.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В начале октября произошел самый крупный обстрел региона. Тогда за сутки прогремело более 70 взрывов.