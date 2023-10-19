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Самых счастливых на работе россиян обнаружили в Омске и Екатеринбурге

Avito: жители Омска и Екатеринбурга больше остальных счастливы на работе
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Жители Омска и Екатеринбурга чувствуют себя на работе наиболее счастливыми людьми, следует из опроса, проведенного сервисом «Avito Работа» (есть в распоряжении РБК).

На вопрос о том, счастливы ли они на работе, утвердительно ответили по 57% респондентов из указанных городов. На втором месте Волгоград с 54%, в Санкт-Петербурге на этот вопрос положительно ответили 53%, а в Москве — 52%. Аналогичные с Москвой показатели у жителей Самары, Перми и Нижнего Новгорода.

Наименее счастливы на работе жители Новосибирска — всего 40% респондентов. Следом идут Ростов-на-Дону, Казань и Воронеж (46%, 47% и 48% «счастливчиков» соответственно).

41% от общего числа опрошенных рассказали, что испытывают «синдром воскресенья» — тревогу из-за грядущей рабочей недели. 21% указали, что почти никогда не сталкивались с волнением перед понедельником, а 38% не испытывали синдром вообще.

В опросе участвовали 10 тыс. работающих россиян. Помимо основного вопроса, они также назвали факторы, которые являются для них показателем удовлетворенности работой.

38% респондентов среди подобных факторов назвали стабильность и надежность организации, для 36% важен коллектив, а 31% важны гибкий график и условия работы.

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В марте ВЦИОМ провел опрос, по которому 35% россиян заявили, что они абсолютно счастливы. А 47% рассказали, что они «скорее счастливы». При этом большинство причиной счастья указали семью — 24%. Работу среди причин своего счастья назвали 19% россиян.

Доля несчастливых россиян составила 14%, определенно несчастливыми себя назвали 5% респондентов. Еще 4% затруднились ответить. Россияне из числа несчастливых в качестве причины указали неудовлетворительное положение дел в стране (20%) и нехватку материальных средств (19%).

Теги
россияне Avito работа счастье соцопрос
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