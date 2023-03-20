ВЦИОМ назвал долю счастливых россиян

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Большинство россиян чувствуют себя счастливыми, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В телефонном опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

35% опрошенных сказали, что определенно счастливы, а 47% — скорее счастливы. Доля несчастливых россиян составила 14% (при этом определенно несчастливыми себя назвали 5% респондентов). Еще 4% затруднились ответить.

Женщины в России счастливее мужчин — 85 против 77%. Главными составляющими счастья для опрошенных стали семья (24% счастливых назвали именно этот компонент), собственное здоровье и здоровье близких (21%), общая удовлетворенность жизнью (20%) и хорошая работа (19%). Дети делают счастливыми 16% опрошенных, достаток — 13%.

Россияне из числа несчастливых в качестве причины указали неудовлетворительное положение дел в стране (20%) и нехватку материальных средств (19%).

В марте 2022 года счастливыми себя ощущали 83% опрошенных ВЦИОМом россиян. Несчастливыми в той или иной степени считали себя 14% опрошенных. Индекс счастья составил 68 пунктов, как и в этом году. Минимальный индекс счастья ВЦИОМ зарегистрировал 30 лет назад, в феврале 1992 года, — тогда он составил шесть пунктов. Определенно счастливыми в 1992-м себя назвали только 2% респондентов.

Индекс счастья — показатель того, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Индекс строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?» Он рассчитывается как разница суммы положительных ответов («скорее да» и «определенно да») и отрицательных («скорее нет» и «определенно нет»).

20 марта в мире отмечают Международный день счастья. В этот день ООН публикует Всемирный доклад о счастье. Согласно докладу, опубликованному в 2022 году, Россия заняла 80-е место в рейтинге счастливых стран на основе данных за 2019–2021 годы. Лидерами оказались Финляндия, Дания и Исландия.