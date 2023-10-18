Рособрнадзор допустил изменение модели перехода в десятый класс школы

Рособрнадзор: переход в десятый класс и поступление в колледж в России изменятся

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Модель перехода школьников в десятый класс и поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО) в России может измениться, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

Музаев объяснил это тем, что существующая модель не отвечает современным требованиям.

Он также допустил изменения в подходе к проведению всероссийских проверочных работ. В частности, в российских школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам.

Музаев добавил, что расписание ЕГЭ на 2024 год могут опубликовать в конце 2023 года или в начале следующего. Он подчеркнул, что проведение экзаменов по естественно-научным предметам в компьютерном формате не планируется.

В июне министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что в 2024 году не планируется серьезных изменений в содержании единого государственного экзамена.

До этого пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что после того, как во всех российских школах появятся новые учебники по истории, в задания ЕГЭ включат вопросы, связанные с военной операцией на Украине.

В августе ведомство объявило об изменениях в ЕГЭ по литературе. Согласно новым стандартам произведения русских классиков, написанные до середины XIX века, изучаются в 5–9 классах, а в 10–11 классах акцент делается на литературе второй половины XIX — начала XXI века, что отражено в ОГЭ и ЕГЭ.