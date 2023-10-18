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В школах отменят всероссийские контрольные по английскому языку

Рособрнадзор: в школах не будут проводить ВПР по иностранным языкам
Контрольные по английскому, французскому или немецкому для 7 и 11 классов предусмотрели при проведении Всероссийских проверочных работ в 2023 году. Больше их не будет, заявили в Рособрнадзоре
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В российских школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам, заявил в ходе пресс-конференции глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Это решение консолидированное, принято», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Музаев отметил, что проверочные работы по другим предметам останутся, однако будут нюансы, связанные с процедурой проведения этих контрольных для 11 классов.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что речи о полной отмене проверочных работ не идет.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся по разным предметам в школах по всей России с 2015 года. Контрольные пишут ученики 4-8 и 10-11 классов. В случае со старшеклассниками, школы сами принимают решения, проводить ли такие проверочные работы или нет. Выпускники при этом должны писать контрольные по тем предметами, которые у них не заявлены на ЕГЭ.

В 2023 году ВПР проходили с 1 марта по 20 мая. В этот раз, кроме других предметов, иностранные языки (английский, немецкий или французский) предусмотрели на ВПР для учеников 7 и 11 классов.

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Минувшей весной председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что английский является «мертвым языком». Он призвал учить национальные языки России, а также китайский. Спикер Думы также упомянул ситуацию, которая произошла с ним на встрече в Индии, когда не оказалось переводчика. «Потому что в Индии должностные лица все говорят уже на своем родном языке — на хинди. А мы все думаем, что надо перевод делать с английского», – отметил Володин.

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контрольная школы проверка Рособрнадзор Анзор Музаев
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