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Рособрнадзор объяснил изменение ЕГЭ по литературе

Рособрнадзор объяснил изменение ЕГЭ по литературе обновлением образовательных программ
Согласно новым стандартам, произведения русских классиков, написанные до середины XIX в., изучаются в 5-9 классах, а в 10-11 классах акцент делается на литературе второй половины XIX — начала XXI вв, что отражено в ОГЭ и ЕГЭ
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе внесли с учетом утвержденных федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а также федеральных образовательных программ, заявили в Рособрнадзоре.

Так в ведомстве прокомментировали отсутствие в перечне произведений, знание которых будет проверяться на экзамене, работ русских классиков, например, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Грибоедова и др. Согласно ФГОС, акцент на изучении классической литературы, написанной до середины XIX в., делается в 5-9 классах, в то время как в 10-11 классах изучается литература второй половины XIX — начала XXI вв.

«Знание произведений литературы, написанной до первой половины XIX века, проверяется в ОГЭ (основной государственный экзамен; сдается после 9 класса. — РБК) по литературе. Кодификатор ЕГЭ так же четко отражает перечень произведений, изучающихся в 10 и 11 классах, но это не значит, что знание Пушкина уже не понадобится на ЕГЭ», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В Рособрнадзоре добавили, что знание произведение русских классиков понадобится, например, в задании 10, где нужно сопоставить стихотворные произведения разных периодов, и задании 11 (сочинение). Подчеркивается, что более 54% от максимального балла участники ЕГЭ могут получить за выполнение заданий на основе русской классической литературы первой половины XIX века.

Изменения в ЕГЭ по литературе заметили после того, как 25 августа были опубликованы демонстрационные варианты экзамена и методические материалы по нему, включая кодификатор, в котором приводится перечень «элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по литературе». В списке отмечены произведения, которые не входили в ЕГЭ прошлых лет. Это, например, роман Евгения Замятина «Мы», «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и некоторые произведения о Великой отечественной войне.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разъяснить, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков.

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Кравцов в июне заверил, что серьезных изменений в содержании и технологии проведения ЕГЭ 2024 года не будет.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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