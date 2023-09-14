Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете у Красного Лимана

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в районе города Красный Лиман в Краматорском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке, сообщает ТАСС.

За сутки российские средства ПВО перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а средства радиоэлектронной борьбы сбили 53 беспилотника. Кроме того, на херсонском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30. В Харьковской области украинская армия лишилась двух складов боеприпасов.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники, в том числе иностранного производства. Например, 12 сентября российское ведомство заявило, что группировка российских войск «Запад» на купянском направлении уничтожила реактивную систему залпового огня T-122 Sakarya производства Турции, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу TRF1 производства Франции.

В тот же день в районе села Новенькое Сумской области российские войска нанесли удар по командно-наблюдательному пункту подразделения 106-й бригады территориальной обороны Украины и уничтожили склад боеприпасов 118-й бригады теробороны в районе села Гремячка Черниговской области.