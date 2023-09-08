branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 07 сен, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 07 сен, 16:39
В Воронежской области сибирскую язву нашли еще у пяти человек Общество, 13:59
Суд взыскал в пользьзу государства 94,2% акций «Метафракс Кемикалс» Бизнес, 13:51
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 13:50
Балицкий сообщил об уничтожении второго британского танка Challenger 2 Политика, 13:45
Выборы-2023. Главное Политика, 13:44
Четыре актуальных HR-тренда и как их обратить на пользу бизнеса Pro, 13:43
Сборная Сербии второй раз в истории вышла в финал ЧМ по баскетболу Спорт, 13:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В ЕС заявили, что Грузии надо выполнить 9 условий для статуса кандидата Политика, 13:39
Сергей Юран перенес экстренную операцию Спорт, 13:38
ПСБ внедрил российские технологии для распознавания QR-кодов Пресс-релиз, 13:37
Что такое пранаяма и в чем ее польза Стиль, 13:35
Как бизнесу привлекать и удерживать клиентов с помощью BNPL-сервисов Тренды, 13:30
За слова в ответе: как создать коммуникационную стратегию бренда Pro, 13:28
Число отравившихся шаурмой в Курской области выросло до 22 человек Общество, 13:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о втором за день обстреле Новой Таволжанки

Губернатор Гладков: село Новую Таволжанку обстреляли второй раз за день
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Расположенное у границы с Украиной село Новая Таволжанка второй раз за день попало под обстрел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«При повторном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка пострадавших нет. Осколками снаряда посечен фасад частного жилого домовладения», — написал он.

Глава региона уточнил, что в селе работает комиссия по оценке ущерба.

При первом обстреле, о котором губернатор сообщил в 11:00, повреждения получила хозяйственная постройка в одном из дворов.

Пострадавших от взрыва тогда тоже не было.

4 июня 2023 года в Белгородскую область со стороны Украины зашла диверсионная группа, бои тогда шли в Новой Таволжанке. В районе села была «выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку». По диверсантам был нанесен удар, после чего они отошли, сообщили тогда в Минобороны.

5 июня министерство уточнило, что попытку форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине села Новая Таволжанка 4 июня предприняли две диверсионные группы. Их действия были пресечены, заверили в Минобороны.

Читайте на РБК Pro
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Теги
Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область Новая Таволжанка
Материалы по теме
Гладков сообщил о возгорании сухой травы после обстрела Новопетровки
Политика
Избирком Белгородской области перенес выборы в приграничных районах
Политика
Гладков сообщил об обстреле поселка в Белгородской области
Политика