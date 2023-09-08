Гладков сообщил о втором за день обстреле Новой Таволжанки
Расположенное у границы с Украиной село Новая Таволжанка второй раз за день попало под обстрел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«При повторном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка пострадавших нет. Осколками снаряда посечен фасад частного жилого домовладения», — написал он.
Глава региона уточнил, что в селе работает комиссия по оценке ущерба.
При первом обстреле, о котором губернатор сообщил в 11:00, повреждения получила хозяйственная постройка в одном из дворов.
Пострадавших от взрыва тогда тоже не было.
4 июня 2023 года в Белгородскую область со стороны Украины зашла диверсионная группа, бои тогда шли в Новой Таволжанке. В районе села была «выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку». По диверсантам был нанесен удар, после чего они отошли, сообщили тогда в Минобороны.
5 июня министерство уточнило, что попытку форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине села Новая Таволжанка 4 июня предприняли две диверсионные группы. Их действия были пресечены, заверили в Минобороны.