Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области
Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях, также один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу», — рассказал губернатор.
В результате обстрела никто не пострадал.
Накануне Гладков рассказал об атаке дрона на село Щетиновка Белгородского района. ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. От осколочных ранений погиб местный житель.