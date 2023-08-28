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Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях, также один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу», — рассказал губернатор.

В результате обстрела никто не пострадал.

Накануне Гладков рассказал об атаке дрона на село Щетиновка Белгородского района. ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. От осколочных ранений погиб местный житель.

Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел ВСУ Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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