Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области

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Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях, также один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу», — рассказал губернатор.

В результате обстрела никто не пострадал.

Накануне Гладков рассказал об атаке дрона на село Щетиновка Белгородского района. ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. От осколочных ранений погиб местный житель.