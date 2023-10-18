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Палестино-израильский конфликт ,  
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Байден «как друг» задаст Нетаньяху ряд жестких вопросов

Джо Байден «как друг» задаст Биньямину Нетаньяху ряд жестких вопросов
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Президент США намерен задать руководству Израиля «жесткие вопросы» в ходе визита в страну. Байден вылетел туда во вторник. Он также должен был посетить Иорданию, однако отменил поездку после атаки на больницу в секторе Газа

Президент США Джо Байден намерен задать руководству Израиля «жесткие вопросы» в ходе визита в страну, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит Reuters.

При этом он отметил, что спрашивать Байден будет «как друг». «Он будет задавать ряд жестких вопросов, он будет задавать их как друг, как настоящий друг Израиля, но он будет задавать им некоторые вопросы», — сказал Кирби.

Байден вылетел в Израиль во вторник, чтобы встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и продемонстрировать поддержку Вашингтона после нападения ХАМАС на страну. Он также должен был посетить Иорданию, однако отменил поездку после атаки на больницу в секторе Газа, в результате которой погибли несколько сотен человек.

Армия обороны Израиля заявила, что ракета попала по больнице в результате неудачного запуска запрещенной в России террористической организацией «Исламский джихад». Группировка отвергла обвинения. Палестинское движение ХАМАС обвинило в атаке Израиль и США.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Джо Байден Биньямин Нетаньяху палестино-израильский конфликт
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