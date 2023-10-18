Протестующие в Ливане атаковали здание ООН из-за удара по больнице в Газе

В ливанской столице Бейрут митингующие атаковали здание ООН, протестуя в связи с ударом по больнице в секторе Газа, сообщает ливанская газета Al-Watan и телеканал RT Arabic.

Помимо штаба ООН, протестующие пытались штурмовать посольство США в пригороде Бейрута Авкаре. Как рассказал ТАСС один из очевидцев, в ответ силовики перегородили проходы к территории дипмиссии рядами колючей проволоки и железными щитами. По словам собеседника агентства, протестующие поддерживают шиитские движения «Амаль» и «Хезболла». Телеканал Al Jazeera сообщил, что против демонстрантов применили слезоточивый газ и водометы.

Спонтанные протесты вспыхнули в Иордании, Турции, Иране, Ираке и в городах Западного берега реки Иордан после того, как Минздрав Палестины сообщил об ударе по баптистской больнице аль-Ахли в секторе Газа. В результате атаки погибли и пострадали, по данным телеканала Al Arabiya, более 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Протестующие в Стамбуле собрались перед зданием Генконсульства Израиля в знак протеста против нападения на больницу. Толпа попыталась прорваться через заграждения к консульству, силовики в ответ применили перцовый газ. Митинги из-за удара по аль-Ахли вспыхнули и в других турецких городах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в ударе по больнице террористов. «Весь мир должен знать: на больницу в секторе Газа напали варварские террористы, а не ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, убивают и своих собственных», — написал Нетаньяху в соцсети X.

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС заявили, что в атаке виноват Израиль, а глава политбюро группировки Исмаил Хания сказал, что ответственность за произошедшее лежит также на США из-за их поддержки Израиля.